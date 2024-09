Jak wygląda iPhone 16 Pro od środka? Jeden z elementów zastanawia ekspertów

To co bardziej wprawiło w konsternację iFixit to fakt, że Apple zamknęło baterię iPhone'a 16 Pro w metalowej obudowie - podobnie jak modele iPhone'a 16 - ale poskąpiło jej w iPhone 16 Pro Max. Z perspektywy użytkownika obecność obudowy lub jej brak nie mają większego znaczenia, jednak dla serwisanta to znaczne ułatwienie, gdyż proces wyjmowania baterii z iPhone'ów obejmuje delikatne podważenie baterii w celu wypchnięcia jej z telefonu. Dzięki metalowej obudowie baterii serwisant może być nieco mniej delikatny, nie obawiając się, że wypychając baterię doprowadzi do jej uszkodzenia - i w najgorszym wypadku samozapłonu.