Detoks od smartfona to okłamywanie siebie. Próbowałam i... nie jest mi źle z porażką

Cały ten wywód można skonsolidować do popularnego wśród podobnych mi wiekiem "wyjdź z domu i dotknij trawę", jednak w praktyce chodzi o głębszą refleksję całego ciągu interakcji z urządzeniami elektronicznymi. Byłam przekonana, że jedyny sposób, by odpocząć, to się odciąć. To kłamstwo, albo przynajmniej obietnica bez pokrycia w rzeczywistości. Czas wolny ze smartfonem czy tabletem w ręku jest okej. Chodzi przede wszystkim o to, by umieć co jakiś czas zmienić proporcje i odświeżyć umysł, aniżeli całkowicie odrzucić przedmiot, który znajdzie zastosowanie w każdej sytuacji, w jakiej się znajdziemy. W ten sposób czas spędzony przed ekranem na pewno nie spadnie do zera, ale na pewno zmaleje, a każda minuta ze smartfonem w ręku będzie bardziej wartościowa, aniżeli kolejnym zastrzykiem dla mózgu wygłodniałego zastrzyku dopaminy.