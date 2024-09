Dachówki fotowoltaiczne. Oto przyszłość naszych domów

Wszyscy chyba lubimy klasyczne, czerwone dachówki. Najwyraźniej naukowcy i miłośnicy zielonej energii też je lubią. To dlatego opracowano eleganckie, szklane płytki, które nie tylko pięknie wyglądają, ale też produkują energię elektryczną. Ale to nie wszystko. Te małe cuda techniki potrafią też produkować ciepło, które można wykorzystać do ogrzania domu za pomocą pompy ciepła.