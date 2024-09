Eksporterzy i importerzy ryzykują. Wielu nie wie, że może się w prosty sposób zabezpieczyć

- Opcje są droższe i zależne od zmienności rynku oraz długości okresu ochrony, a dodatkowo zrozumienie ich działania wymaga bardziej specjalistycznej wiedzy, co często jest barierą dla najmniejszych organizacji. Warto jeszcze wspomnieć o hedgingu naturalnym, gdzie dopasowujemy przychody i koszty w tej samej walucie, co redukuje ekspozycję na ryzyko walutowe. Na przykład firma może kupować materiały w tej samej walucie, w której generuje przychody. Jest to prosta i kosztowo efektywna metoda zarządzania ryzykiem walutowym, jednak często niemożliwa do realizacji, jeśli nie wszystkie koszty i przychody można dopasować do jednej waluty. Co więcej, w Akcencie, w odróżnieniu na przykład od banków, które w tym zakresie działają najczęściej tylko z wielkimi organizacjami, jest dostępna już dla mikro, małych i średnich firm i to od niewielkich kwot – tłumaczy Radosław Jarema.