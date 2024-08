W łódź miliardera uderzył jach Steve'a Jobsa. Zamieścił wideo i wylało się szambo

Ricardo Salinas w poście nie szczędzi też mocniejszych słów. Twierdzi on bowiem, że "wrzucił ten film, aby pokazać, że nie brakuje idiotów na świecie" oraz aby widzowie zrozumieli "jak ważny jest dobry i odpowiedzialny kapitan". Miliarder w opisie podkreśla, że stłuczka spowodowała co najwyżej zadrapanie, ale jest to duża rysa i "naprawa będzie dużo kosztować". Co jest warte odnotowania, to w opisie filmu miliarder prosi o produkty Apple w postaci rekompensaty "idź do […] i kupuj produkty Apple, aby pomóc im zapłacić za ten mały żart".