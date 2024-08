Posłanka zdziwiona, że nie ma dla niej miejsca w pociągu. Może oddasz jej swój bilet?

Tylko to nie do końca tak działa. Według przepisów ogólnych poseł ma darmowe miejsce, ale zerknijmy na chwilę do umowy zawartej z PKP Intercity. Według niej przewoźnik gwarantuje dostępność miejsc poselskich na przejazdy na trasie Z i DO Warszawy, które odbywają się w czasie obrad Sejmu. Zresztą oddajmy głos PKP Intercity: