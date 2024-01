Jestem w szoku! Sejm na YouTubie ciągle wykręca absurdalne liczby

Nawet jeżeli spora część z tych 1,4 mln oglądających czy 440 tys. subskrybentów z czasem odpadnie, bo Sejm nie będzie dawał takiej rozrywki jak się spodziewali, to i tak część może wyrobić sobie nawyk sprawdzania, co tam panie w polityce. I skończy się śmieszkowanie, a zacznie wymaganie. Przecież spora liczba widzów najpierw włączyła youtube'owy kanał nie po to, żeby dostać coś zabawnego, ale żeby sprawdzić, czy wybrani przez nich politycy będą faktycznie chcieli wdrożyć hasła, z którymi do Sejmu weszli. Frekwencja jesiennych wyborów pokazuje, że coś się zmienia. I może obserwujemy to także w kwestii zainteresowania działalnością Sejmu na YouTubie.