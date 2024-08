Kiełkuje druga Mozilla. Ma we mnie kibica

Taki wzrost ma swój oczywisty koszt. Im więcej usług, tym więcej personelu i kosztów operacyjnych. Proton w pogoni za interesami swojego zarządu i akcjonariuszy mógłby zapomnieć o celu, dla którego w ogóle został powołany. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak OpenAI miało w otwarty i demokratyzujący sposób przybliżać świat do technologii tzw. ogólnej sztucznej inteligencji? Stare, dobre czasy. Właściwie jedyna znana firma, która powstała w imię jakiegoś ideału i którego nadal do szczętu nie zaprzepaściła, to Mozilla - do dziś dba o to, by zawsze istniała otwartoźródłowa, bezpieczna i nowoczesna aplikacja do przeglądania zasobów Internetu. Uczeni, którzy założyli Protona, zdecydowali się na zdumiewający, godny podziwu krok.