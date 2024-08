Microsoft zrobił dziurę w macOS. Pozwolił na to sam Apple

Tyle że tej informacji należy się szerszy kontekst, by nie stracić z oczu tego, co w tym odkryciu jest najważniejsze. Po pierwsze, owo wstrzyknięcie kodu nie jest trywialne, wymaga złożonego i zaplanowanego ataku, więc Spider’s Web (ani żaden ekspert) nie wzywa do niezwłocznego usunięcia aplikacji Microsoft 365 z komputerów Mac. Choć większe firmy i ich administratorzy IT z pewnością powinni zgłębić linkowane wyżej odkrycie, bo firmowe zasoby mogą być na tyle ważnym celem, by ów skomplikowany atak się opłacał. Znacznie ciekawsza jest bowiem geneza problemu.