Zmarła po wizycie w restauracji Disneya. Wdowiec nie wytoczy procesu, bo kliknął zgodę na PlayStation

W istocie, wedle tego regulaminu wszelkie spory, z wyjątkiem drobnych roszczeń, mają być rozstrzygane w drodze indywidualnego wiążącego arbitrażu. Co więcej, Piccolo ponownie zatwierdził inną umowę o podobnym brzmieniu, gdy zainstalował aplikację My Disney Experience do zakupu biletów do parku rozrywki, choć to mniej istotne, bo już wiązała go umowa z Disney+.