Polacy nie czytają regulaminów. A potem płaczą, gdy każą im płacić

Podobne badanie zrealizowano rok temu. Z jednej strony coraz więcej Polaków (wzrost o 3 proc.) sprawdza informacje związane z regulaminem i polityką prywatności, uczestnicząc w wydarzeniach online. Jednocześnie jest mniej osób, które robią to tylko czasami (spadek z 52 proc. na 37 proc.). To, co może być niepokojące, to fakt, że w zeszłym roku 10 proc. ankietowanych deklarowało, że nie sprawdza tych kwestii, bo nie ma na to czasu, w tym roku taką odpowiedź wybrało już 25 proc.