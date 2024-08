Naukowcy rażą piasek prądem. W ten sposób chcą powstrzymać morze

Aby ominąć te problemy, Rotta Loria i jego zespół opracowali prostszą technikę, zainspirowaną koralowcami i mięczakami. Woda morska naturalnie zawiera mnóstwo jonów i rozpuszczonych minerałów. Gdy do wody zostanie przyłożony łagodny prąd elektryczny (2 do 3 woltów), wyzwala on reakcje chemiczne.