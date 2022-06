Te miasta znikają pod wodą z powodu zmian klimatu. Niektóre stolice muszą się przenieść, bo nie ma dla nich ratunku

To właśnie powodzie i zalewanie miast będzie największą konsekwencją ich "topienia" się. W Chinach już w 2021 roku ponad 6 mln zmuszonych było zmienić swoje miejsce zamieszkania z powodu lokalnych katastrof, takich jak powodzie. Dodajmy do tego nieznośne upały i zobaczymy, że spora część Azji to już piekło na Ziemi.