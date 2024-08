Tak dowiesz się, czy będziesz biedował na emeryturze. Wystarczy aplikacja

Oprócz nowego kalkulatora w aplikacji mZUS do dyspozycji jest też kilka innych nowych opcji – m.in. przeglądanie wybranych danych o ubezpieczeniach, składach, e-ZLA, zasiłkach, emeryturach oraz rentach. Co więcej, do aplikacji w wersji 1.7.19 trafiła opcja zarezerwowania wizyty w placówce ZUS (także e-wizyty) oraz połączeni się z infolinią ZUS z automatyczną weryfikacją tożsamości dzwoniącego. Aby skonfigurować aplikację ZUS-u, trzeba się zalogować do PUE ZUS (m.in. loginem i hasłem, przez profil zaufany lub bankowość elektroniczną).