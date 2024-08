Osoby korzystające z zewnętrznych wyszukiwarek połączeń będą stopniowo przekierowywane na stronę e-IC 2.0. Już teraz istnieje możliwość przekierowania do systemu z Google Maps, Portalu Pasażera należącego do PKP PLK czy z zakładki Promobilet PKP Intercity oraz przez wyszukiwarkę połączeń PKP Intercity dla osób z niepełnosprawnościami. Kolejne przekierowania jakich mogą się spodziewać pasażerowie wdrożone będą w następnych krokach. Serwis e-IC 2.0 dostępny jest pod adresem ebilet.intercity.pl i działa równolegle do obecnego systemu e-IC. Na stronie intercity.pl nad wyszukiwarką dostępny jest link kierujący do nowej platformy - tłumaczy przewoźnik.