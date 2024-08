Producent, którego zdążyłeś polubić za tanie smartfony, bierze się za większy sprzęt. Oto co szykuje Inifnix

Tablety nie potrzebują zaawansowanych aparatów – służą raczej do podstawowych zastosowań, dlatego Infinix postawił na dwa moduły 8 Mpix: jeden z tyłu, np. do skanowania dokumentów, i drugi z przodu do wideorozmów. Z kolei głośniki w Infinix Xpad są już cztery, a więc w połączeniu z dużym ekranem tworzą idealne urządzenie multimedialne do oglądania filmów i grania w proste gry.