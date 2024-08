Szukasz tanich i dobrych słuchawek? To łap te od Huaweia, a i smartfon się znajdzie

Porządne to mało powiedziane, bo nie znam nikogo, kto narzekałby na Huawei FreeBuds 6i. W tym roku słuchawki upodobniły się do znacznie droższych Huawei Freebuds 3 Pro i jeżeli wydaje się wam, że to wyłącznie kosmetyka, to jesteście w błędzie - Freebuds 3 Pro to jedna z najlepiej leżących w uszach słuchawek, więc przyjęcie podobnego kształtu w prawie trzykrotnie tańszych słuchawkach to same zalety. Ale na tym nie koniec zmian - znacznie poprawiła się redukcja szumów, która teraz wykorzystuje technologię Intelligent Dynamic Anc 3.0, czyli analizując dźwięki z otoczenia, dostosowują siłę redukcji. Pomaga w tym system trzech mikrofonów w każdej ze słuchawek.