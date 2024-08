Po niemal 3 dekadach zmienia się system plików FAT32. Będzie wygodniej

FAT32 pozwala na stosunkowo małe rozmiary klastrów, co redukuje marnowanie przestrzeni dyskowej na małych plikach, choć z drugiej strony, przy bardzo dużych dyskach, może to prowadzić do długiego czasu dostępu do danych. System plików FAT32 jest szeroko kompatybilny z różnymi urządzeniami i systemami operacyjnymi, co czyni go dobrym wyborem dla wymiennych nośników danych, takich jak pendrive'y czy karty pamięci. Jest on obsługiwany przez wszystkie wersje systemu Windows, a także przez wiele dystrybucji Linuxa, macOS oraz urządzenia takie jak konsole do gier, kamery cyfrowe i inne.