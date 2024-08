Polacy chcą kupować używane przedmioty. Wiemy, co ich powstrzymuje

Dane zdradzają również, że jedną z najczęstszych barier związanych ze sprzedażą jest problem z drukowaniem etykiet wysyłkowych. Problem jest prosty – coraz mniej osób ma u siebie drukarkę. Właśnie dlatego Allegro w tym roku uruchomiło możliwość nadawania paczek za pośrednictwem kodu. Wystarczy zapisać go na opakowaniu wysyłkowym. Ta metoda działa we wszystkich dostawach do automatów paczkowych – nie tylko do Allegro One Box, ale i do paczkomatów InPostu.