Twój zegarek przestanie zawracać ci głowę. Tej funkcji bardzo brakowało

Dzięki dniom odpoczynku użytkownicy mogą uwzględnić codzienne przeszkody i zaplanować przerwy bez obawy o utratę postępów - i to sprzyja konsekwencji i długoterminowej motywacji, umożliwiając użytkownikom bezproblemowy powrót do treningów przy zachowaniu serii. I nie jest to ciągły bat nad głową w postaci przypominajek od Apple'a o tym, że "MASZ JESZCZE SZANSĘ".