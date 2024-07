Zanuć pod nosem melodyjkę. Znajdziesz swojego ulubionego TikToka 

TikTok oczywiście nie ograniczy się tylko do rozpoznania piosenki. Twórcom aplikacji zależy, by użytkownik spędził z nią jak najwięcej czasu, więc ta po rozpoznaniu utworu natychmiastowo znajdzie najpopularniejsze klipy, przeróbki i animowane memy, w których poszukiwana muzyka została wykorzystana. By uaktywnić nową funkcję, wystarczy przytrzymać nową ikonkę mikrofonu, jaka pojawiła się w zakładce wyszukiwarki. Nie widzisz jej? Nic dziwnego.