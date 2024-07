To dobrze, że nie rozumiesz, boomerze

Rzecz jasna dorośli łapią się za głowy, narzekają, do czego to doszło i pomstują na dzisiejszą młodzież zakochaną w Speedzie. Można to zrozumieć. Trzeba jednak też spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego „ktoś taki” się wybił. Pewnie przyczyn sukcesów Speeda jest wiele, a wśród nich znajdziemy przekraczanie granic dobrego smaku, co również jest w talii streamera: choćby poprzez podchodzenie do obcych ludzi i witanie się z nimi za pomocą popularnych w danym kraju przekleństw. Widocznie jednak iShowSpeed jest tym jednym z niewielu, po zobaczeniu którego dorosły się skrzywi i nie zaakceptuje. Bingo: wreszcie coś mojego, myśli sobie nastolatek.