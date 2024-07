The First Descendant za darmo dla każdego. Gra dusi mi PS5

The First Descendant to jedna z najciekawiej zapowiadających się, a także najbardziej oczekiwanych gier free2play całego 2024 roku. Produkcja koreańskiego zespołu Nexon, znanego z takich tytułów jak MapleStory i Vindictus, zapowiada się jako ambitny i ciekawy projekt. Teraz, w dniu globalnej premiery, może go pobrać każdy gracz, na wszystkie wiodące stacjonarne platformy.