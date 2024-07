Wygrał w odpowiednik lotto 14 razy. Pomogła mu matematyka

Mandel skrzyknął trójkę znajomych, by wspólnie wykupić odpowiednią ilość losów, co zapewniło im obliczoną przez Mandela wygraną - odpowiednik 18 lat ówczesnej wypłaty dla każdego z nich. Nagroda pozwoliła przenieść się z Europy do Australii. Jak przekazał w 2012 roku w wywiadzie z gazetą Bursa, było to jedyne zwycięstwo, które przypisuje on szczęściu - pozostałe przypadki to czysta matematyka.