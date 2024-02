Jaka jest największa liczba? Uwaga, może zakręcić się w głowie

W tym artykule skupimy się na liczbach naturalnych, czyli takich, które służą do liczenia i porządkowania. Liczby naturalne to np. 1, 2, 3, 4, 5, … i tak dalej. Zauważ, że w tym zbiorze nie ma końca. Zawsze możemy dodać do dowolnej liczby naturalnej 1 i otrzymać kolejną liczbę naturalną. To oznacza, że nie istnieje największa liczba naturalna. Niezależnie od tego, jak dużą liczbę wybierzemy, zawsze będzie można znaleźć większą.