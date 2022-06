Właśnie pobito rekord rozwinięcia liczby pi. Komputery Google'a liczyły to 157 dni

Obliczanie rozwinięcia dziesiętnego liczby pi to dyscyplina, w której od setek lat trudni się wielu matematyków, a współcześnie wiele komputerów. Pierwszy rekord ustanowiony za pomocą komputera to rok 1949, kiedy ENIAC obliczył w czasie 70 godzin rozwinięcie dziesiętne do 2037 miejsc po przecinku. Rozwinięcie do 100 265, to dokonanie nowojorskich uczonych przy pomocy IBM 7090 z roku 1961. Przebicie miliona zajęło kolejne 12 lat, a miliard został obliczony w sierpniu 1989 roku przez IBM 3090. Rozwinięcie jest liczone w bilionach od 2002 roku, kiedy to zespół Yasumasy Kanada z uniwersytetu w Tokio w czasie 600 godzin obliczył rozwinięcie dziesiętne do 1 241 100 000 000 za pomocą superkomputera Hitachi SR8000/MPP.