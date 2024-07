Wielkie czystki w Sklepie Play. Google wprowadza surowe zasady

Sklep Play, będąc jednym z największych repozytoriów aplikacji mobilnych, niestety nie jest wolny od problemu niskiej jakości aplikacji. Wiele aplikacji cierpi na niedociągnięcia w zakresie funkcjonalności, użyteczności, a nawet bezpieczeństwa. Często są to aplikacje stworzone naprędce, bez odpowiedniego przetestowania, które mogą prowadzić do frustracji użytkowników, a w skrajnych przypadkach nawet do zagrożenia bezpieczeństwa ich danych.