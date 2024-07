Samsung Galaxy S24 w genialnej promocji. Takie oferty nie trafiają się często

Aby móc liczyć na zwrot 800 zł, musicie kupić smartfon do 28 lipca i aktywować urządzenie do 4 sierpnia - uruchomiając je z polską kartą SIM i zalogować się do aplikacji Samsung Members. Tam będzie na was czekał formularz zgłoszeniowy, który musicie wypełnić do 11 sierpnia, załączając dowód zakupu i wprowadzając inne potrzebne dane. Przed zakupem polecam zapoznać się z regulaminem.