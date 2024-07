Posiadacze sprzętu Samsunga mogą korzystać z nowych funkcji. Producent pokazał przyszłość

Nie wszyscy przecież mogą być liderami. Część wdrożeń jest ewidentnie na siłę, byle tylko dana firma mogła powiedzieć akcjonariuszom, żeby się nie martwili, bo wdraża AI. Część za to umieszcza znaczek AI, gdzie popadnie. Autokorekta i maszynowe tłumaczenia? AI! Proste działania warunkowe (np. jeśli rolety wykryją mocne słońce, to automatycznie się zasuwają)? AI! I właściwie tak po prawdzie, to nie jest to do końca nieprawda. Definicji AI/SI jest dość wiele, a akurat wspomniana autokorekta w klawiaturze ekranowej to całkiem niezły przykład na algorytmy sztucznej inteligencji - co najwyżej już niezbyt nowoczesne, a wręcz będące dla użytkowników oczywistością.