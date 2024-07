Rynek komputerów osobistych odżywa. Słupki rosną szczególnie jednemu producentowi

Co skłania nas ku twierdzeniu, że rynek PC odżywa? Wystarczy spojrzeć na fakt, że w drugim kwartale 2024 r. dostarczono aż 64,9 mln komputerów na całym świecie. Dla porównania, w analogicznym okresie w ubiegłym roku producenci dostarczyli "tylko" 63,1 mln komputerów. Mówimy zatem o 3-procentowym wzroście rok do roku. Choć nie jest to ogromny wzrost, szczególnie w przypadku komputerów z Windowsem, to różnica wynika głównie z ogromnego skoku dostaw komputerów Apple.