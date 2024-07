To komputer dla ludzi, którzy stawiają na bezawaryjność. Sprawdziłem laptopa Acer Chromebook Plus 515

Na dodatek w Chromebooku Plus użytkownik cały czas ma do dyspozycji SI nowej generacji. W tym konkretnym przypadku chodzi o Gemini Advanced. Narzędzie to bardzo upraszcza i przyspiesza codzienne zadania, oferując funkcje takie jak Help me write do tworzenia treści, Magic editor do edycji tekstów i Magic eraser do usuwania niechcianych elementów ze zdjęć.