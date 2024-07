Rząd dołoży ci się do roweru elektrycznego. Kwota robi wrażenie

Rowery elektryczne mają wielu sceptyków, nawet wśród osób pozytywnie nastawionych do jazdy rowerem. Pada często argument w stylu „co to za rower, skoro się nie człowiek nie męczy”. Tyle że to nieprawda – pedałowanie też jest ważne, o czym wspominaliśmy w naszych testach takich sprzętów. Silnik jedynie wspomaga rowerzystę, a nie wykonuje trudną pracę za niego. Efekt? Łatwiej jedzie się pod górkę, można zwiększyć swój dystans, a gdy jedzie się do szkoły czy pracy nie ma ryzyka mocno spoconych pleców. Same korzyści, więc ja bym poszedł nawet dalej niż PSR – lepiej wspierać zakup e-rowerów niż elektrycznych samochodów. Z prostego powodu: elektryczny samochód to wciąż samochód, który przyczynia się do zakorkowania ulic w miastach czy zagracania chodników.