500 km z Torpado Ocean M21. Przekonałem się, że to e-rower do niemal wszystkiego

Jak działa wspomaganie? Najważniejsze: to nie jest e-hulajnoga, co oznacza, że nie możemy przyspieszać bez pedałowania. Po osiągnięciu 25 km/h wsparcie gaśnie, a my skazani jesteśmy na siłę własnych mięśni. Choć i tak miałem wrażenie, że gdy prędkość spadała do tej magicznej granicy, to wcale nie trzeba było czekać na jej przekroczenie, żeby poczuć wspomaganie. Nie musicie się więc obawiać, że nagle po 25 km/h zaczną się męki. Rozpędzenie się do momentu bez wsparcia nie zajmuje długo czasu, a pozostanie w nim nie jest specjalnie męczące, więc dzięki takiej jeździe pewnie łatwiej jest zachować żywotność baterii.