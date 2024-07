Gdzie pasje spotykają się z wyzwaniami. W P&G od pierwszego dnia bierzesz odpowiedzialność za produkty, których każdego dnia używają miliony osób

Praca z produktami, które są w każdym domu, to duża odpowiedzialność. Oznacza to, że uczestniczy się pośrednio w każdej codziennej czynności, którą konsumenci wykonują w domach, takiej jak pranie, zmywanie czy nawet mycie zębów. Jak ułatwić te zadania i obowiązki? Jak sprawić, by były odrobinę przyjemniejsze? By odpowiedzieć sobie na te pytania, osoby odpowiedzialne za marki P&G muszą trzymać się tak blisko ludzi, jak się tylko da i „podglądać” ich przy codziennych czynnościach. To dzięki dogłębnemu zrozumieniu potrzeb i wyzwań powstają innowacje, które zmieniają jakość życia konsumentów na lepsze. Kto nie chce, żeby jego zęby były zdrowe i tak zadbane jak po wizycie u dentysty? Co zrobić, aby codzienne mycie zębów było precyzyjne i efektywne? Ktoś odpowiedzialny w P&G za produkty do pielęgnacji jamy ustnej zrozumiał te potrzeby i wprowadził zmiany. Tak oto powstała szczoteczka Oral B io, która dzięki sztucznej inteligencji „prowadzi nas za rękę” podczas codziennego szczotkowania. Dzięki rekomendacjom przekazywanym w czasie rzeczywistym higiena jamy ustnej staje się dopasowana do indywidualnych potrzeb. Podobnie dzieje się z innymi produktami P&G, które stale są dostosowywane do zmieniających się potrzeb i oczekiwań konsumentów. Nie byłoby to możliwe bez pracowników, którzy podzielają wizję firmy i chcą tworzyć innowacje, które będą służyć wszystkim.