Lista najchętniej kupowanych gier dowodzi, że PlayStation jest zdane na PC

Dane organizacja Circana są bezwzględne dla konsol. Wynika z nich, że miesięczna sprzedaż konsolowego hardware oraz software spadła w ujęciu rok do roku aż o 40 proc.! Dwanaście miesięcy temu wyniki generowało wybitne The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. W tym roku zabrakło konsolowej lokomotywy podobnego kalibru.