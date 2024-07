Zdrada! Coraz więcej graczy PC zamienia myszkę na pada

Osoby regularnie grający na padzie wciąż stanowią zdecydowaną mniejszość. O ile jednak w 2018 r. było to zaledwie 5 proc. wszystkich użytkowników Steam, tak współcześnie liczba innowierców wzrosła aż trzykrotnie, do 15 proc. Zwolenników myszek i klawiatur wciąż jest prawie 7-krotnie więcej, ale widzimy pewien trend: bezprzewodowy pad na PC to już nie egzotyka.