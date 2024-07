Czatboty narzędziem rewolucji. W walce przeciw skorumpowanej władzy

A właściwie to Corrupt Politicians GPT i Finance Bill GPT - pozwoliliśmy sobie spolszczyć ich nazwy w nagłówku. Jak donosi Semafor, Kenijska młodzież oddolnie się zorganizowała, by wyszkolić udostępnione przez OpenAI wolne modele GPT pod konkretne tematy. Pierwszy z czatbotów został wyszkolony na raportach związanych z korupcją kenijskich polityków. Internauci mogą się dowiedzieć z niego który przedstawiciel elity, ile nakradł i od kogo. Z kolei drugi z nich został gruntownie przeszkolony z rzeczonej ustawy, danych ekonomicznych Kenii i jej prawa - by rzeczowo i bezstronnie móc na jej temat odpowiadać użytkownikom i jej wpływie na codzienność obywateli tego kraju. Przygotowano też boty informujące o majątkach i firmach należących do kenijskich polityków oraz referujące wystąpienia w parlamencie kenijskim każdego z nich.