Prof. Paul Krugman: Wybór Trumpa to koniec demokracji w USA

Prof. Paul Krugman: Jeszcze nie, ale planuję nadrobić. Póki co śledzę komentarze pod samej debacie i wszystko wskazuje na to, że urzędujący prezydent USA wypadł bardzo słabo. Trump kłamał, ale w powszechnej opinii poszło mu znacznie lepiej. Moim zdaniem teraz Joe Biden powinien wycofać się z wyścigu o reelekcję, by ratować demokrację w moim kraju. Teraz istnieje realna możliwość, że to właśnie Trump będzie kolejnym prezydentem. Jeśli Trump wygra to mogą być to ostatnie wybory w Ameryce. To może być realny koniec demokracji w USA. Trump jest nie tylko butnym nacjonalistą, ale jest też dosyć prymitywnym nacjonalistą ekonomicznym. Przekonuje, że import jest zły, eksport dobry, a rozwiązaniem wszelkich problemów są cła.