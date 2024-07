Wybieramy najlepsze gadżety dla graczy. Oto propozycje dla prawdziwych gamerów

Jeśli macie laptopa do gier, to na pewno wiecie, że te przenośne komputery mają w zwyczaju mocno się nagrzewać podczas rozgrywki. Co za tym idzie, sam laptop pracuje głośniej. Podkładka chłodząca z dodatkowymi wentylatorami może trochę pomóc w wentylacji urządzenia. Takie rozwiązanie kosztuje tylko 115 zł (obecnie jest przeceniona z 140 zł). Maksymalna wielkość laptopa, jaką obsługuje to 17,3".