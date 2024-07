A jednak nie tylko Windows. Crowdstrike położył też komputery z Debianem i Rocky Linux 

Ogromne straty wizerunkowe poniósł też w tym zamieszaniu Microsoft, mimo iż jego oprogramowanie i usługi nie zawierały opisywanej wady. To maszyny z systemem Windows dominują w biznesowym IT, a nie komputery Mac czy te pracujące pod kontrolą Linuxa. Kiedy te zaczęły masowo odmawiać posłuszeństwa, początkowo podejrzewano system Windows o krytyczną usterkę. Patrząc po wpisach w social mediach, wiele osób nadal kojarzy tę katastrofę z Microsoftem. W tych samych mediach pojawia się jednak coraz więcej wpisów od administratorów IT, lżących na Crowdstrike. Bo, jak relacjonują, oprogramowanie to już nieraz potrafiło położyć całe korporacyjne linuxowe serwery.