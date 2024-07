Potwór oficjalnie dostępny w Polsce. Ile kosztuje ASUS ROG Ally X?

Producent doszedł do wniosku, że bycie najmocniejszą przenośną konsolą to zbyt mało, więc trzeba mieć jeszcze mocniejszą najmocniejszą przenośną konsolę. A na co narzekają zazwyczaj wszyscy, którzy korzystają z tego typu urządzeń? Na czas pracy na jednym ładowaniu i na chłodzenie, a raczej jego wydajność. I to wszystko postanowiono poprawić.