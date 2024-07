Google ulepszył swój ekosystem. Oto jak skorzystać z nowych funkcji

Funkcja nazywa się Natychmiastowy Hotspot i działa tak jak w ekosystemie Apple'a. Czyli w taki sposób, że jeśli jesteśmy zalogowani na to samo konto iCloud na obu urządzeniach, to łatwo możemy się połączyć do sieci na naszym iPadzie lub komputerze Mac. W przypadku ekosystemu Google sprawa ma wyglądać analogicznie – wystarczy być zalogowanym do tego samego konta Google, uruchomić hotspota na telefonie i kliknąć sieć na tablecie lub Chromebooku. Bez wpisywania hasła.