Najlepsze telewizory do kupienia na Amazonie. Oto najciekawsze propozycje

W ostatnich latach elektronika mocno poszła do przodu, na czym zyskała głównie najniższa półka cenowa. Kiedyś, aby kupić smart TV z wieloma funkcjami i dużą przekątną, trzeba było zainwestować sporo pieniędzy. Teraz można to zrobić za kilkaset złotych. Wystarczy spojrzeć na propozycję Nokii (tak, ta firma to nie tylko telefony) o przekątnej 32". To mały telewizor LED, który mimo swojej ceny - ok. 730 zł - jest nieźle wyposażony: matryca pracuje w rozdzielczości FullHD przy 60 Hz (często w tej półce cenowej znajdujemy wciąż telewizory 720p), no i przede wszystkim obsługuje Google TV.