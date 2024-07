Jakie produkty Polacy najchętniej kupują na Amazonie? Oto lista

Na drugim miejscu znajduje się bardzo tani bezprzewodowy kontroler do gier. Sprzęt kosztuje zawrotne 22,36 zł i to raczej nic specjalnego – tani kontroler wspierający łączność Bluetooth. Ma działać z komputerami, laptopami i tabletami. Co ważne, producent wyposażył ten sprzęt we wbudowaną baterię, a więc nie trzeba się bawić z wymienianiem paluszków. Trzecie miejsce piastuje gra na konsolę PlayStation 3 Of Orcs And Man za 75 zł.