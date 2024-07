Ruszył Amazon Prime Day 2024! Te produkty są w świetnej promocji

Panasonic Lumix DC-S5M2C to nowoczesny aparat pełnoklatkowy, który wyróżnia się zaawansowanym systemem autofokusu z detekcją fazy, co znacząco poprawia jego wydajność w porównaniu do poprzednich modeli producenta. Aparat oferuje wysoką jakość obrazu dzięki 24,2-megapikselowej matrycy i nowemu, szybszemu silnikowi obrazu, co pozwala na uzyskanie świetnych rezultatów nawet przy wysokich czułościach ISO. Lumix DC-S5M2C jest również doskonałym narzędziem do filmowania, umożliwiając rejestrację wideo w rozdzielczości 6K oraz oferując szereg profesjonalnych funkcji, takich jak monitor kształtu fali i wektoroskop. Aparat charakteryzuje się solidną, magnezową obudową, która jest uszczelniona i przygotowana do pracy w trudnych warunkach. Podczas Amazon Prime Day aparat jest dostępny w niezwykłej promocji - jedynie 8159 zł, co daje potencjalnemu kupcowi ponad 2860 zł oszczędności względem ceny producenta.