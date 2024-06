Co zrobić ze zużytymi panelami słonecznymi? Jest rewolucyjny pomysł

Branża fotowoltaiczna rozwija się w błyskawicznym tempie. Już teraz miliony paneli słonecznych generują czystą energię na naszych domach i firmach. Jednak co się stanie, gdy te panele osiągną kres swojej żywotności, szacowany na około 25 lat? Szacuje się, że do 2050 r. ilość wycofanych z użytku modułów fotowoltaicznych może sięgnąć od 54 do 160 mln t! To ogromny problem, z którym musimy się zmierzyć.