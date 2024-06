Trzy nowe konsole Xbox. Jednej coś wypadło

Co za czasy, by żyć w uniwersum Xboxa. Nowy Indiana Jones wygląda świetnie, już w listopadzie zagram w Call of Duty: Black Ops 6 w dniu premiery, a do tego Doom, prequel Gears of War, nowe Life is Strange, STALKER 2 i moje ukochane Age of Mythology w odnowionej wersji, oglądałem to wydarzenie i w końcu czułem, że Microsoft pokaże moc, że zamknie usta wszelkim krytykom, którzy twierdzą, że Xbox nie ma wielkich tytułów. Dodajmy do tego trzy nowe wersje konsol, o których za chwilkę i mamy przepis na sukces. Odpaliłem internet, żeby przeczytać zachwyty takie jak moje, a tymczasem widzę tylko: meh, nuda, nie ma w co grać. LUDZIE KOCHANI, CO Z WAMI JEST NIE TAK?! Ale to temat na inny wpis, teraz pochylimy się nad nowymi konsolami.