Telewizor dla fana piłki nożnej - jaki wybrać? Zestaw kluczowych porad

Jaki jest idealny telewizor do sportu? Najłatwiej byłoby wskazać jeden model, uzasadnić wybór i odesłać szanownych czytelników do sklepu z atrakcyjnymi promocjami. Niestety to tak nie działa - i to nie tylko z uwagi na fakt, że ten najlepszy model prawdopodobnie kosztowałby też duże pieniądze. Sami kibice mają też różne potrzeby.