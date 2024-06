PlayStation 5 z napędem w super cenie. Jest jeszcze mnóstwo innych promocji

Promocja jest naprawdę prosta. Wystarczy dodać do koszyka konsolę PlayStation 5 Slim w wersji z napędem i jednym padem, która domyślnie kosztuje 2699 zł oraz dobrać dowolną grę z listy. Do dyspozycji jest 14 produkcji – m.in. Horizon Forbidden West Edycja Kompletna, Ghost of Tsushima Director's Cut, Spider-Man 2 czy Returnal. Ceny obowiązujące za pudełkowe wydania gier na konsole Sony zazwyczaj nie odbiegają od tego, co znajdziemy w elektronicznej dystrybucji.