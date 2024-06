Allegro rozdaje kupony. Tak możesz zgarnąć 100 na zakupy

No dobra, jeśli aktywowaliśmy już Allegro Pay, to trzeba wykonać jeszcze jeden krok – kupić coś za pośrednictwem rozwiązania za min. 30 zł bez kosztu dostawy, czyli tak naprawdę musimy zapłacić ok. 40 zł – wybierając np. tanią dostawę do punktu lub automatu paczkowego. Co ważne, zakupu trzeba dokonać do niedzieli 23 czerwca, natomiast kupon 100 zł na zakupy zostanie wysłany w terminie do dwóch dni. Jako że jest to metoda płatności z odroczeniem, to i tak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dosłownie zaraz po zakupie za pomocą Allegro Pay opłacić zakup BLIKiem, kartą płatniczą czy portfelem Google/Apple.